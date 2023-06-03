الأونروا: التبرعات الجديدة المخصصة للوكالة "غير كافية"

جمعت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار الجمعة في مؤتمر للمانحين، وهو مبلغ "غير كاف" لمواصلة مهماتها اعتبارا من أيلول/سبتمبر.

كانت الوكالة التي جمعت 1,2 مليار دولار السنة الماضية، قد أطلقت في كانون الثاني/يناير نداء للحصول على 1,6 مليار دولار لعام 2023، معظمها (848 مليون دولار) لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس السبعمئة التي تديرها، فيما يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

لكن الأونروا التي تمول بالكامل تقريبا من التبرعات باتت "على وشك الانهيار المالي" حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر صباح الجمعة، في خطاب ألقاه أحد ممثليه.