تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إنه جرى اليوم الجمعة تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي طارئ.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى والمصابين من داخل القطاع إلى معبر رفح.

وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وتوقفت مرتين على مدى الأسبوع الماضي بسبب القصف الذي قال موظفو إغاثة إنه طال قوافل طبية أو استهدفها.

وقالت المصادر المصرية إن عشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم بالإضافة إلى عدد صغير ممن تم إجلاؤهم لأسباب طبية دخلوا إلى مصر اليوم الجمعة قبل تعليق عمليات العبور.

وشهدت أيام سابقة عبور المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وأفراد عائلاتهم.

ونشرت سلطات الحدود في غزة في وقت مبكر اليوم الجمعة قائمة بأسماء أفراد سُمح لهم مؤخرا بالعبور، من بينهم مجموعات من كندا ورومانيا وروسيا والبرازيل وبولندا.