السعودية.. بن فرحان يؤكد لمبعوث البرهان ضرورة التهدئة في السودان
قالت وزراة الخارجية السعودية، الأحد، إن الوزير فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، إذ أكد بن فرحان دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".
وتستمر للأسبوع الثالث على التوالي الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو.
وعلى الرغم من التوصل لاتفاق هدنة لمدة 3 أيام برعاية أمريكية سعودية، فإن الاشتباكات لم تكد تتوقف، فيما حمَّل كل طرف مسؤولية خرق الهدنة للطرف الآخر.