السعودية.. بن فرحان يؤكد لمبعوث البرهان ضرورة التهدئة في السودان

قالت وزراة الخارجية السعودية، الأحد، إن الوزير فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، إذ أكد بن فرحان دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".