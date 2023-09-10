روايات صادمة لفارين من اشتباكات أم درمان

روى فارون من الاشتباكات المستمرة لأكثر من أسبوع في شمال مدينة أم درمان السودانية، تفاصيل صادمة لما عايشوه وشاهدوه من قتل وإصابات جراء قذائف المدافع التي كانت تتساقط عليهم كالمطر، وفق وصفهم.

وكانت مناطق أمبدة الحارات "19 و20 و21 و26" بمدينة أم درمان، مسرحًا لاشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين.

ودفعت الاشتباكات التي استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطيران المسير، مئات الأسر إلى النزوح إلى أقصى شمال مدينة أم درمان وإلى الولايات المجاورة، للعاصمة الخرطوم.

في السياق، قالت مقبولة مفرح، التي هربت مع أبنائها وأحفادها إلى ولاية النيل الأبيض، لـ"إرم نيوز" إنها "نجت وعائلتها من الموت بعد أن تساقطت قذائف القصف المدفعي بكثافة على منطقتهم بالحارة 20 أمبدة، مع سقوط عدد من سكان المنطقة بين قتيل وجريح، جراء القذائف العشوائية"، مضيفة أن "قذيفة مدفعية دمرت أحد المنازل فقتلت امرأة وطفلة كانتا بداخله".