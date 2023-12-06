الأمم المتحدة: نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة سيكون "كارثيا"

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأربعاء، إن نزوحا جماعيا للفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة سيكون "كارثيا"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار.

وصرح غراندي: "آمل ألا يكون هناك نزوح إقليمي للفلسطينيين".

وشدد على أنه "من المهم جدا معالجة الأزمة الإنسانية ومسألة المساعدات غير الكافية التي تدخل غزة؛ لمنع نزوح جماعي من شأنه أن يكون كارثيا".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أن ثلثي سكان غزة هم أصلا لاجئون منذ الحرب الإسرائيلية العربية الأولى" 1948-1949، في إشارة إلى النكبة التي شُرّد خلالها حوالي 760 ألف فلسطيني.

وردت إسرائيل عسكريا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر من قطاع غزة، والذي خلّف 1200 قتيل، معظمهم من المدنيين، وأكثر من 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.