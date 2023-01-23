تقرير: حكومة نتنياهو تقرر هدم منازل فلسطينيين لخفض التوتر بين وزرائها

ومنطقة (ج) هي منطقة فلسطينية بالضفة خاضعة للسيطرة المشتركة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وتعتبر السلطة مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية لتلك المناطق، بينما تسيطر إسرائيل على الجوانب الأمنية والإدارية والقانونية.

وتسبب هدم "بؤرة أورحاييم" الاستيطانية القريبة من مدينة نابلس، بصدام بين وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة بعد رفض تنفيذ تعليمات بتسلئيل سموتيريتش، زعيم "الصهيونية الدينية"، والوزير الثاني بوزارة الدفاع، بعد إخلائها.

اتفاق تبديد التوتر

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "رؤساء أحزاب ائتلاف نتنياهو اتفقوا على هدم كل مبنى جديد يقام داخل المنطقة المصنفة (ج) خلال وقت قصير"، حيث تعتبر إسرائيل البناء الفلسطيني في هذه المنطقة "غير قانوني".

وأوضحت القناة في تقرير لها، أن "القرار تم التوصل إليه من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الدفاع يوآف غالانت وسموتريتش"، متابعة أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رحب بالاتفاق، خاصة وأنه سيؤدي لتنقية الأجواء وإزالة التوتر بين الوزيرين".