قوات الدعم السريع تفرج عن 100 أسير من الجيش السوداني
أعلنت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 100 أسير من القوات المسلحة السودانية، تقديراً لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية، كما جاء في بيان للقوات.
وقالت القوات في البيان، إنه "تقديراً واحتراماً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة؛ قررت قيادة قوات الدعم السريع، إطلاق سراح 100 من أسرى القوات الانقلابية ممن غَررت بهم قيادتهم المهزومة المختبئة، ودفعتهم للقتال في معركة ليست معركتهم".
وأضافت القوات أن "قرار الإفراج عن الأسرى يأتي تقديراً لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية،" داعية من أسمتهم شرفاء القوات المسلحة إلى "الانحياز لخيار الشعب الذي يتطلع إلى استعادة الحكم المدني الديمقراطي في دولة تحافظ على حريته وكرامته الإنسانية".
تأتي خطوة الإفراج عن الأسرى بعد ساعات من إعلان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، هدنة من جانب واحد ليومي الثلاثاء والأربعاء، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويعاني السودان منذ شهرين من اضطراب أمني واسع جراء الحرب التي اندلعت في 15 ابريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تشهد العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، قتالا عنيفا تسبب في لجوء ونزوح نحو مليوني شخص من الخرطوم ودارفور.
وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت سيطرتها على مقر رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي جنوبي العاصمة الخرطوم، بعد قتال استمر ثلاثة أيام، في تطور لافت على سير المعارك بين طرفي الصراع الذي اندلع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.