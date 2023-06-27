قوات الدعم السريع تفرج عن 100 أسير من الجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 100 أسير من القوات المسلحة السودانية، تقديراً لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية، كما جاء في بيان للقوات.

وقالت القوات في البيان، إنه "تقديراً واحتراماً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة؛ قررت قيادة قوات الدعم السريع، إطلاق سراح 100 من أسرى القوات الانقلابية ممن غَررت بهم قيادتهم المهزومة المختبئة، ودفعتهم للقتال في معركة ليست معركتهم".

وأضافت القوات أن "قرار الإفراج عن الأسرى يأتي تقديراً لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية،" داعية من أسمتهم شرفاء القوات المسلحة إلى "الانحياز لخيار الشعب الذي يتطلع إلى استعادة الحكم المدني الديمقراطي في دولة تحافظ على حريته وكرامته الإنسانية".