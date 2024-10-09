6 إصابات في عملية طعن شمال تل أبيب (فيديو وصور)

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم إن 6 إسرائيليين أصيبوا بجروح، إصابة أحدهم "خطيرة" في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري التحقيق في خلفيات الهجوم، الذي تمكن منفذه من الفرار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي من جهتها إن أحد المصابين في عملية الطعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب حالته "حرجة".

ونقلت القناة 12 العبرية عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن عملية الطعن في مدينة الخضيرة "ليست على خلفية قومية" على الأرجح، وفق تعبيرها.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من عملية بئر السبع، التي خلفت قتيلة و13 جريحا الأحد الماضي.