"سي إن إن": الدبابات الإسرائيلية لم تدخل معركة غزة بعد

كشفت صور أقمار صناعية حشداً من الدبابات الإسرائيلية يطوّق مدينة غزة دون أن يدخلها بعد، مع نهاية اليوم الثاني من المرحلة الثانية من عمليات "عربات جدعون".

كما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن شهود عيان، اليوم الأربعاء، أن دبابات وقوات إسرائيلية تتجمع الآن في منطقة بركة الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة تقدم الدبابات باتجاه مدينة غزة من مواقعها السابقة، لكنها لم تدخل المدينة نفسها، وتحرّكت المدرعات مسافة كيلومترين تقريباً من اتجاه معبر زيكيم على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل.

بحسب الصور، حشد الجيش الإسرائيلي مجموعتين رئيسيتين من المركبات المدرعة في الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة، مع مفارز إضافية من المركبات المدرعة متمركزة على طول الطرق المؤدية إلى إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه واصل غاراته على "مواقع حماس" في مدينة غزة، بما في ذلك ما وصفه بمنشأة لإنتاج الأسلحة قُصفت يوم الاثنين.

وأضاف، يوم الأربعاء، أن الغارات الجوية والمدفعية أصابت أكثر من 150 هدفاً في أنحاء مدينة غزة دعماً للقوات البرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي خضم الحشد العسكري، واصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين مغادرة المدينة، التي قُدِّر عدد سكانها الإجمالي بنحو مليون نسمة، وكثير منهم نزحوا بالفعل عدة مرات، قبل أن تعلن إسرائيل خططها لشن هجوم بري.

وتأتي العملية الإسرائيلية الجديدة في تحدٍّ للإدانة الدولية، وفي الوقت الذي حذّرت فيه الأمم المتحدة وجهات أخرى من أن الهجوم سيفاقم أزمة إنسانية خانقة أصلاً، مع إعلان أجزاء من غزة رسميًا في حالة مجاعة.

ويوم الثلاثاء، خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة، لأول مرة، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، وهو ما نفته الأخيرة.