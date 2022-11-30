استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن "شابا استشهد بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في بلدة يعبد جنوب غرب جنين". موضحة أن "الشاب محمد توفيق بدارنة استشهد بعد إصابته بجراح خطيرة".

وأكدت المصادر المحلية، أن القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال حاصرت منزلا في يعبد جنوب جنين، وطالبت أحد المسلحين بتسليم نفسه، وتم اعتقاله فيما بعد.