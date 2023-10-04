العراق يبدي استعداده لإرسال مراقبين جويين لإدارة مطار بيروت
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، استعدادها لإرسال مراقبين جويين لإدارة الحركة الجوية في مطار بيروت الدولي، بعد طلب من السلطات اللبنانية.
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن "الملاحة الجوية اللبنانية طلبت إرسال مراقبين جويين عراقيين، لغرض إدارة الحركة الجوية في مطار بيروت وتدريب المراقبين الجويين اللبنانيين في مركز الملاحة الجوية في الشركة"، مشيرة إلى أن وفدًا لبنانيًا زار بغداد لوضع الأطر الأولية لآلية التعاون بين الطرفين.
وأكدت الوزارة استعدادها لتلبية الطلب اللبناني، التزامًا بتوجيهات وزير النقل بتعزيز العلاقات والعمل المشترك مع دول المنطقة والعالم بما يخدم مصالح العراق ومواطنيه، بحسب البيان.
يأتي ذلك، بعد أن لوح المراقبون الجويون في مطار بيروت بالإضراب نتيجة ساعات العمل الطويلة، في ظل النقص الحاد بالموظفين نتيجة عدم ملء الشواغر الناجمة عن بلوغ السن التقاعدية.
وكانت هيئة سلامة الطيران الأوروبية والمنظمة الدولية للطيران المدني قالتا في تقرير نشرته وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق، إن تفتيشهما لمطار بيروت كشف عن العديد من المخاوف الأمنية، ومنها النقص الحاد في عدد أفراد المراقبة الجوية.
كان المدير العام للطيران المدني، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، فادي الحسن، نفى في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، شائعات أعقبت التقرير، تتحدث عن وضع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على اللائحة السوداء، أو إغلاقه أمام الملاحة الجوية.