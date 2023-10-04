العراق يبدي استعداده لإرسال مراقبين جويين لإدارة مطار بيروت

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، استعدادها لإرسال مراقبين جويين لإدارة الحركة الجوية في مطار بيروت الدولي، بعد طلب من السلطات اللبنانية.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن "الملاحة الجوية اللبنانية طلبت إرسال مراقبين جويين عراقيين، لغرض إدارة الحركة الجوية في مطار بيروت وتدريب المراقبين الجويين اللبنانيين في مركز الملاحة الجوية في الشركة"، مشيرة إلى أن وفدًا لبنانيًا زار بغداد لوضع الأطر الأولية لآلية التعاون بين الطرفين.

وأكدت الوزارة استعدادها لتلبية الطلب اللبناني، التزامًا بتوجيهات وزير النقل بتعزيز العلاقات والعمل المشترك مع دول المنطقة والعالم بما يخدم مصالح العراق ومواطنيه، بحسب البيان.