مقتل قيادي بارز من قوات الحزام الأمني في أبين

قُتل قيادي بارز من قوات الحزام الأمني، اليوم الأربعاء، وأُصيب 8 جنود من مرافقيه، إثر انفجار عبوة ناسفة، بمدينة مودية بمحافظة أبين جنوب اليمن، أثناء تنفيذه مهمة عسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المقدم محمد النقيب إن "عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية، قرب منطقة قرن عشال شرق مديرية مودية وتحديدًا في منطقة أرومة، انفجرت، أثناء مرور طقم عسكري كان ينفذ مهمة عسكرية ضمن مسرح عمليات سهام الشرق".

وأضاف النقيب، في تصريح لـ"إرم نيوز": "أسفر انفجار العبوة الناسفة، عن استشهاد قائد قوات الحزام الأمني في قطاع شقرة النقيب سالم علي صلعان، وإصابة 8 جنود من مرافقيه بجراح متفاوتة".

وتابع المتحدث: "القوات المسلحة الجنوبية، كبّدت العناصر الإرهابية، على مدار الأشهر الماضية، خسائر ميدانية كبيرة، وسيطرت على مختلف المواقع والمناطق التي كان يتخذها تنظيم القاعدة، نقطة انطلاق لتنفيذ مخططاته".

وأوضح النقيب أن الضغط الميداني "دفع العناصر الإرهابية إلى تنفيذ هجمات منفردة، واستهداف القوات الأمنية والعسكرية بهذه الطريقة، كونها باتت عاجزة عن المواجهة المباشرة".