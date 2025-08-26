الرئاسة اللبنانية ترد على "إهانة المبعوث الأمريكي"

ردت الرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء على إهانة المبعوث الأمريكي توماس باراك للصحافيين في القصر الجمهوري، دون أن تذكره بالاسم.

واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، وفدا أمريكيا على رأسهم المبعوث باراك.

وخلال مؤتمر صحافي، وصف باراك، المراسلين الصحفيين في القصر الرئاسي اللبناني، بأنهم "حيوانات، فوضويون، غير متحضرين"، وفق قوله.

واعتبر باراك أن ذلك "يعكس حال المنطقة برمتها"، على حد تعبيره.

وفي بيان لها، قالت الرئاسة اللبنانية "تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، يهمها أن تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني".