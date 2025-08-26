logo
العالم العربي

الرئاسة اللبنانية ترد على "إهانة المبعوث الأمريكي"

الرئاسة اللبنانية ترد على "إهانة المبعوث الأمريكي"
كرسي الرئاسة اللبنانية في قصر بعبداالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 2:28 م

ردت الرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء على إهانة المبعوث الأمريكي توماس باراك للصحافيين في القصر الجمهوري، دون أن تذكره بالاسم.

واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، وفدا أمريكيا على رأسهم المبعوث باراك.

أخبار ذات علاقة

الموفد الأمريكي توماس باراك في قصر بعبدا

"حيوانات فوضوية".. باراك يسيء للصحفيين في لبنان على الهواء مباشرة (فيديو)

وخلال مؤتمر صحافي، وصف باراك، المراسلين الصحفيين في القصر الرئاسي اللبناني، بأنهم "حيوانات، فوضويون، غير متحضرين"، وفق قوله.

واعتبر باراك أن ذلك "يعكس حال المنطقة برمتها"، على حد تعبيره.

وفي بيان لها، قالت الرئاسة اللبنانية "تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، يهمها أن تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC