بوتين يوجه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، بحسب مكتب الأخير، الذي لم يوضح بعد ما تضمنته هذه الرسالة.

وسلم رسالة بوتين إلى المنفي مبعوث خاص للرئيس الروسي، بحضور سفير موسكو في طرابلس حيدر رشيد أغانين، حيث جمع هؤلاء لقاء تم فيه التطرق إلى العلاقات الروسية – الليبية وسبل تعزيزها.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن "اللقاء تمحور حول دفع العملية السياسية، والحفاظ على السيادة الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأوقات".