بوتين يوجه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، بحسب مكتب الأخير، الذي لم يوضح بعد ما تضمنته هذه الرسالة.
وسلم رسالة بوتين إلى المنفي مبعوث خاص للرئيس الروسي، بحضور سفير موسكو في طرابلس حيدر رشيد أغانين، حيث جمع هؤلاء لقاء تم فيه التطرق إلى العلاقات الروسية – الليبية وسبل تعزيزها.
وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن "اللقاء تمحور حول دفع العملية السياسية، والحفاظ على السيادة الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأوقات".
وجاءت هذه الرسالة من بوتين إلى نظيره الليبي بعد أيام من زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وهو جسم استشاري في ليبيا، إلى روسيا خلال الفترة من 27- 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، قد زار مؤخرًا مدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث أجرى مباحثات مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية وأمنية متفاقمة بسبب العجز عن الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية حولها إجماع بين الفرقاء، رغم محاولات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لكسر الجمود السياسي، من خلال الدعوة إلى طاولة خماسية في وقت سابق.