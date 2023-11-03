رغم الجدل بشأنها.. البرلمان الليبي يُدخل القوانين الانتخابية حيز النفاذ

أعلن البرلمان الليبي، الخميس، نشر القوانين الانتخابية التي أقرها في وقت سابق، وأثارت موجة من الجدل، في الجريدة الرسمية، في خطوة تعني أن تلك القوانين دخلت حيز النفاذ.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الليبية، فإن القوانين تضمنت قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، ويكون الانتخاب عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر، ويترأس الحكومة المقبلة، رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 240 يومًا، منذ تاريخ صدور القوانين الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية من دورين، ويتأهل الفائزان الأول والثاني إلى جولة الإعادة، بغض النظر عن النسبة التي حصل عليها الفائز الأول والثاني، وفق الجريدة الرسمية.