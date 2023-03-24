أمريكا تعلن استهداف قوات تابعة للحرس الثوري في سوريا
أعلن الجيش الأمريكي اليوم تنفيذه في ساعة متأخرة من ليل الخميس عدة غارات جوية في شرق سوريا، قال إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، إن الغارات الأمريكية أسفرت عن مقتل 8 جنود من القوات الموالية لإيران.
وأكد بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن الهجمات استهدفت جماعات موالية لإيران وقفت وراء هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد وإصابة 5 جنود أمريكيين.
وقال البيان إن الهجمات أتت ردا على غارة استهدفت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من الحسكة في شمال شرق سوريا، في حوالي الساعة (10:38 بتوقيت غرينتش) من يوم الخميس.
وأشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الطائرة المسيرة التي هاجمت القاعدة طائرة إيرانية الصنع.
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن الولايات المتحدة هاجمت مستودعا للذخيرة ومبنى تحكم وموقعا لجمع المعلومات الاستخبارية.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس جو بايدن واستهدفت منشآت تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف في بيان "نُفذت الضربات ردا على هجوم اليوم، وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سوريا نفذتها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني".
وتابع "لا حصانة لأي جماعة تقصف قواتنا".