أمريكا تعلن استهداف قوات تابعة للحرس الثوري في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم تنفيذه في ساعة متأخرة من ليل الخميس عدة غارات جوية في شرق سوريا، قال إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، إن الغارات الأمريكية أسفرت عن مقتل 8 جنود من القوات الموالية لإيران.

وأكد بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن الهجمات استهدفت جماعات موالية لإيران وقفت وراء هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد وإصابة 5 جنود أمريكيين.

وقال البيان إن الهجمات أتت ردا على غارة استهدفت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من الحسكة في شمال شرق سوريا، في حوالي الساعة (10:38 بتوقيت غرينتش) من يوم الخميس.