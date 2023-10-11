العاهل الأردني: لا استقرار بمنطقتنا من دون السلام الشامل

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وقال الملك عبد الله الثاني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".