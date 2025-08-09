logo
مجلس الأمن يؤجل مناقشة خطط توسيع الحرب في غزة

قررت رئاسة مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، تأجيل الجلسة الطارئة التي دعت إليها بريطانيا لبحث خطط توسيع القتال في قطاع غزة، لتُعقد الأحد بدلًا من اليوم.

وجاء القرار عقب مناشدة وجهها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى رئاسة المجلس، طالب فيها بإرجاء النقاش.

جاء ذلك بعد أن قوبلت الخطة باستهجان عربي ودولي، وفي وقت سابق من الجمعة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطة بأنها "تصعيد خطير".

وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكّل تصعيداً خطيراً، ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

