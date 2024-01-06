مقتل وجرح العشرات في قصف إسرائيلي على منزل في خانيونس
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" بقطاع غزة أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا مأهولًا بالمدنيين في حي المنارة شرق مدينة خانيونس ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وأضاف أنه ووفق شهود عيان فإن قصفًا اسرائيليًا لمنزل لعائلة البيوك في حي المنارة شرق خانيونس أحدث دمارًا كبيرًا وضررًا جسيمًا في منازل المواطنين المجاورين للمكان المستهدف أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين لا سيما وأن المنزل يحتوي على نازحين أيضًا.
وأكدوا شهود العيان لـ"إرم نيوز" أن المنطقة خطيرة جدًا من الناحية العسكرية حيث تشهد فصفا مدفعيا وجويا متواصلا واشتباكات عنيفة مما يمنع إمكانية وصول سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني للمكان حتى اللحظة.
وقال مدير المستشفى الأوروبي بخانيونس د. يوسف العقاد أن 5 قتلى بينهم طفل وعدد من الإصابات وصلوا إلى المستشفى الأوروبي في قصف اسرائيلي لمنزل مأهول بالمدنيين بحي المنارة في منطقة معن شرق خانيونس.
وأوضح العقاد في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالوا يبحثون عن ناجين من تحت الأنقاض رغم خطورة المنطقة والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للكوادر الطبية وطواقم الدفاع المدني، مشيرًا إلى أنه ووفق شهادات الجرحى فإنه ما زال هناك الكثير من المفقودين تحت الأنقاض.