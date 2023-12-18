وزيرة خارجية فرنسا تزور بيروت لبحث تفادي التصعيد في جنوب لبنان

ويشدد حزب الله الذي يرتبط بعلاقات وثيقة بحركة حماس في إطار "محور المقاومة" الذي تقوده طهران في الشرق الأوسط، على أن عملياته تأتي في إطار "إسناد" الشعب الفلسطيني و"المقاومة" في غزة.

خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كاترين كولونا الأحد، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن "ليس لدى إسرائيل أي نية لفتح جبهة أخرى عند حدودنا الشمالية، لكننا سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا"، مشيرا إلى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي نزحوا من المناطق الحدودية في شمال إسرائيل.

وأضاف "علينا ضمان أمنهم ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم"، و"الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني".

وأوضح "هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية وإما بالقوة".

دوامة لن تتعافى منها لبنان

ورأى كوهين أن "بإمكان فرنسا أداء دور إيجابي وهام لمنع حرب في لبنان".

وأبدت باريس التي تجري اتصالات منتظمة بحزب الله خلافا لدول غربية أخرى، استعدادها لتولي لهذا الدور في مواجهة خطر اشتعال "فعلي".

خلال زيارتها السابقة الى بيروت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حضت كولونا المسؤولين اللبنانيين على القيام بكل شيء "لتجنب انجرار البلاد إلى دوامة لن تتعافى منها".

لكن وزيرة الخارجية الفرنسية حرصت الأحد على التأكيد أن الدعوات الى وقف التصعيد تنطبق على كل الأطراف بما يشمل اسرائيل.

الاثنين، ستدعو إلى ضبط النفس وإلى التحلي بالمسؤولية خلال لقاءاتها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، حليف حزب الله.

ويخشى مصدر دبلوماسي فرنسي أن يكون لبنان يقلل من شأن تصميم اسرائيل على حماية حدودها بعد الصدمة التي أثارتها الهجمات الدامية التي نفذتها حماس في الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته الحركة على جنوب الدولة العبرية، أدى الى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين وقضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.

"إسرائيل تشدد على تطبيق القرار 1701"

ومنذ ذلك الحين، تنفذ الدولة العبرية قصفا مكثفا على القطاع وبدأت بعمليات برية اعتبارا من أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى الى مقتل نحو 19 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس في غزة.

تشدد اسرائيل على ضرورة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بالكامل.

وخاض حزب الله، المدعوم من طهران، وإسرائيل حرباً مدمرة في العام 2006، انتهت بصدور القرار 1701 الذي عزز انتشار قوة يونيفيل في الجنوب.

وانتشر الجيش بموجبه للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي".

"لا يرهبنا تهويله ولا شعاراته"

وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد "ما زلنا في بداية الطريق ولم نستخدم ما جهزناه لحربنا ضد الجيش الإسرائيلي ولا يرهبنا تهويله ولا شعاراته التي يطلقها عبر سماسرة دوليين من أجل ان يحيد شعبنا عن منطقة من مناطقنا في الجنوب".

وكان رعد الذي قتل نجله في ضربة إسرائيلية الشهر الماضي يتحدث خلال حفل تأبيني نظمه حزب الله في بلدة عرمتى الجنوبية الواقعة على بعد حوالى عشرين كيلومترا من الحدود مع اسرائيل، في ذكرى أحد مقاتليه.

وستطلع كولونا أيضا على الوضع الميداني خلال لقاء مع قائد قوة اليونيفل في لبنان الجنرال ارولدو لازارو ساينز، يعقد في العاصمة اللبنانية لدواع أمنية.

ودانت فرنسا التي تساهم في اليونيفيل بحوالى 700 عنصر، القصف الإسرائيلي الأخير الذي تعرضت له القوة الدولية.