الجيش الإسرائيلي يطوق غزة ويمحو "الشيخ رضوان" من الوجود (صور)

أحكم الجيش الإسرائيلي طوقه الذي فرضه على مدينة غزة، من 3 اتجاهات، شمالاً من حي "الصفطاوي" وحي "الشيخ رضوان"، وجنوبًا عبر حي "الصبرة" وحي "الزيتون" الذين نفذ فيهما سلسلة غارات وعمليات نسف خلال الأيام الماضية.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي كذلك على المناطق الشرقية لمدينة غزة وتحديدًا حي "الشجاعية" الذي دمر غالبية منازله في مرحلة سابقة من الحرب.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، عمليات نسف واسعة في حي "الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة بعد تقدم بري لقواته باتجاه الحي، في الوقت الذي يكثف الجيش ضرباته المرعبة التي تمحو الحي عن الوجود، بحسب مصادر محلية.

وتضيق هذه التحركات، الخناق أكثر على سكان مدينة غزة التي يهدد الجيش الإسرائيلي باحتلالها بالكامل.

وفجر الجيش الإسرائيلي 5 روبوتات مفخخة على الأقل ضمن عمليات نسف بدأ تنفيذها في الأجزاء الشمالية والشرقية من حي "الشيخ رضوان"، ما أدى لتناثر الحطام والشظايا إلى مناطق وسط مدينة غزة.

وعزز الجيش الإسرائيلي تقدمه في المناطق الشمالية لمدينة غزة بعد أن أجبر سكانها على مغادرة منازلهم والنزوح باتجاه الأجزاء الغربية من المدينة، في حين يطالبهم الجيش الإسرائيلي بمغادرة المدينة بالكامل والتوجه جنوبًا باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وما زالت استجابة الفلسطينيين لأوامر النزوح الإسرائيلية من مدينة غزة باتجاه جنوب قطاع غزة محدودة، بسبب عدم توفر أماكن لإقامة خيام للنازحين والتكلفة المرتفعة للنزوح بعد أن استنزفت الحرب الإسرائيلية منذ 22 شهرًا جيوب الغزيين.

وفي السياق، شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق عدة في مدينة غزة، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية فإن 90 فلسطينيًا قتلوا خلال يوم الأحد، بنيران إسرائيلية جراء القصف وعمليات إطلاق النار على فلسطينيين حاولوا الوصول لمراكز توزيع المساعدات.