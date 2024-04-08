بعد 6 أشهر من الحرب .. نتنياهو في عيون الإسرائيليين

كشف استطلاع للرأي، أن غالبية الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لا يدير الحرب على قطاع غزة بنحو جيد".

وأشار الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن "68% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو، لا يدير الحرب على غزة، بنحو جيد.

وقال 29% من المشاركين في الاستطلاع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدير الحرب بشكل جيد، بينما قال 3% إنهم لا يعرفون".

وذكر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين حمّلوا نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، بينما حمّل 35% منهم قيادة الجيش المسؤولية، وحمّل 3% وزير الدفاع يوآف غالانت، أما الباقون فرفضوا الإجابة.