بعد 6 أشهر من الحرب .. نتنياهو في عيون الإسرائيليين
كشف استطلاع للرأي، أن غالبية الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لا يدير الحرب على قطاع غزة بنحو جيد".
وأشار الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن "68% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو، لا يدير الحرب على غزة، بنحو جيد.
وقال 29% من المشاركين في الاستطلاع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدير الحرب بشكل جيد، بينما قال 3% إنهم لا يعرفون".
وذكر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين حمّلوا نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، بينما حمّل 35% منهم قيادة الجيش المسؤولية، وحمّل 3% وزير الدفاع يوآف غالانت، أما الباقون فرفضوا الإجابة.
وطالب 42% من الإسرائيليين، نتنياهو، بالاستقالة فورًا نتيجة أحداث 7 أكتوبر، فيما قال 29% إن عليه الاستقالة لكن بعد انتهاء الحرب، بينما قال 21% فقط إن عليه الاستمرار في منصبه رغم الأحداث.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل يومي في أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، واستقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل أسرى، حيث يتهم أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، نتنياهو بعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى صفقة تبادل، مقدما مصالحه السياسية.
وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين حماس وإسرائيل، بعد الصفقة الأولى التي استمرت أسبوعاُ حتى مطلع ديسمبر 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.