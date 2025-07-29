مشروع قانون إيراني يشترط رفع الحصار عن غزة للتفاوض مع الغرب

أعلن عضو البرلمان الإيراني حميد رسائي عن تقديم مشروع قانون عاجل بصفة "أولوية مزدوجة" إلى البرلمان، يُقيد بموجبه أي مفاوضات أو تعاون مع الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، وكذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

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وقال رسائي، وهو من أبرز قيادات التيار الأصولي المتشدد، خلال جلسة علنية للبرلمان، صباح الثلاثاء، "قدمنا مشروع قانون بصفة عاجلة يشترط على الحكومة الإيرانية وقف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أو الترويكا الأوروبية، وأي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ما لم يتم إنهاء الحصار المفروض على غزة".

وأضاف رسائي، أن المشروع جاء استجابةً للفظائع التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، مشددًا على أن "أي شكل من أشكال التواصل الدبلوماسي أو التعاون النووي يجب أن يُربط برفع الحصار فورًا"، مضيفًا "لا يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع من يغطون على الجرائم في غزة".

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وأوضح أن المشروع يهدف إلى ربط أي انفتاح دبلوماسي مع الغرب بتحقيق تقدم ملموس على صعيد القضية الفلسطينية، ولا سيما إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وذكر رسائي أن "هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، والرد على صمت القوى الكبرى أمام الجرائم المتواصلة في غزة"، مشيرًا إلى أن المشروع حظي بتأييد عدد من النواب ومن المتوقع أن يُدرَج قريبًا على جدول أعمال البرلمان.