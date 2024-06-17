اليمن.. إصابة مسؤول حكومي و4 جنود إثر قصف حوثي

أصيب مسؤول حكومي و4 جنود يمنيين؛ إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي، استهدف موقعًا عسكريًا تابعًا للقوات الحكومية، غربي مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس أركان حرب محور تعز العسكري، عبد العزيز المجيدي، نجا، اليوم الاثنين، من محاولة استهداف نفذتها ميليشيا الحوثي، أثناء تفقده أوضاع المقاتلين في عدد من المواقع والجبهات غربي تعز، في حين أصيب 5 أفراد بينهم مدير مديرية القاهرة.

وقالت مصادر في محور تعز العسكري، لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي شنّت قصفًا مدفعيًا بقذائف "الهاون"، أثناء زيارة وفد من قيادات السلطة المحلية وقيادات عسكرية للجبهات المتاخمة لمواقع الحوثيين في معسكر مطار تعز القديم ومحيطه.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى القذائف وقعت على إحدى العربات العسكرية بشكل مباشر؛ ما أدى إلى إصابة مدير مديرية القاهرة في محافظة تعز، سمير عبدالإله، وأربعة جنود آخرين، بإصابات متفرقة.