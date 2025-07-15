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العالم العربي

12 قتيلا في الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان

12 قتيلا في الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان
غارات إسرائيلية سابقة على البقاع اللبنانيالمصدر: رويترز - أرشيف
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 12:59 م

قالت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء، إن 12 قتيلا سقطوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن اليوم، غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي شرق لبنان.

وأضافت أن "إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا من بينهم 7 شهداء سوريين، و8 جرحى".

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وكانت إسرائيل أعلنت أنها شنت، اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة استهدفت فيها عناصر من قوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، في البقاع اللبناني شرقي لبنان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قوات الجيش بدأت بشن غارات لاستهداف عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع".

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