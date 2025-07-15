12 قتيلا في الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان

قالت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء، إن 12 قتيلا سقطوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن اليوم، غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي شرق لبنان.

وأضافت أن "إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا من بينهم 7 شهداء سوريين، و8 جرحى".

أخبار ذات علاقة بغارات على البقاع اللبناني.. إسرائيل تستهدف عناصر من قوة الرضوان (فيديو)

وكانت إسرائيل أعلنت أنها شنت، اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة استهدفت فيها عناصر من قوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، في البقاع اللبناني شرقي لبنان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قوات الجيش بدأت بشن غارات لاستهداف عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع".