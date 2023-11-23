الجيش الإسرائيلي يعتقل محمد أبوسلمية مدير مستشفى "الشفاء" بغزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، الدكتور محمد أبوسلمية مدير مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الجيش.

وقال أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "إنه جرى اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله إلى التحقيق لدى جهاز الشاباك".

وأشار إلى أن الاعتقال جاء "بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس".