الجيش الإسرائيلي يعتقل محمد أبوسلمية مدير مستشفى "الشفاء" بغزة
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، الدكتور محمد أبوسلمية مدير مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الجيش.
وقال أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "إنه جرى اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله إلى التحقيق لدى جهاز الشاباك".
وأشار إلى أن الاعتقال جاء "بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس".
وأضاف: "استغلت منظمة حماس الإرهابية موارد كبيرة في المستشفى من بينها الكهرباء لتقوية شبكة الأنفاق بالإضافة إلى تخزين وسائل قتالية عديدة داخله وفي محيطه".
وتابع: "بعد مجزرة السابع من أكتوبر استخدمت حماس المستشفى كمأوى للمخربين الذين شاركوا فيها بالإضافة إلى نقل مختطفين إسرائيليين إليه في يوم المجزرة. تقرير الطب الشرعي أقر أن قتل المجندة العريف نوعا مرتسيانو تم داخل المجمع الطبي".
وختم قائلاً: "لقد تم داخل المستشفى إدارة نشاطات إرهابية واسعة لحماس. القرار بشأن مواصلة احتجازه سيتخذ بناء على نتائج التحقيق وتورط مدير المستشفى في النشاطات الإرهابية".