قطر: مكتب حماس في الدوحة هدفه التواصل مع الحركة وإحلال السلام
أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة هدفه التواصل مع الحركة وإحلال السلام والهدوء.
وأعلن رئيس الوزراء القطري، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن قطر تسعى إلى فتح ممر إنساني حتى تصل المساعدات إلى قطاع غزة، داعيا الشركاء، وبخاصة الولايات المتحدة، إلى إنقاذ المدنيين من تبعات الأزمة.
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر، إنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منع أي طرف، سواء كان دولة أو غير دولة، من توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف من أجل الإفراج عن الرهائن الذين اقتادهم مقاتلو حماس إلى غزة، خلال هجومهم يوم السبت الماضي.
حضّ بلينكن إسرائيل على تجنب مقتل مدنيين في غزة، رافعًا حدة لهجته بعد أن عبّر عن تأييده للردّ على هجمات حماس.
وقال بلينكن "لقد حضينا الإسرائيليين على اللجوء إلى كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".
في غضون ذلك، أوضح رئيس الوزراء القطري بأن بلاده ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع إيران وأمريكا بشأن أموال إيرانية في قطر بقيمة 6 مليارات دولار، فيما أكد الالتزام كذلك باتفاق تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.