قطر: مكتب حماس في الدوحة هدفه التواصل مع الحركة وإحلال السلام

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة هدفه التواصل مع الحركة وإحلال السلام والهدوء.

وأعلن رئيس الوزراء القطري، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن قطر تسعى إلى فتح ممر إنساني حتى تصل المساعدات إلى قطاع غزة، داعيا الشركاء، وبخاصة الولايات المتحدة، إلى إنقاذ المدنيين من تبعات الأزمة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر، إنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منع أي طرف، سواء كان دولة أو غير دولة، من توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.