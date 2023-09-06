قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية

اقتحمت قوات إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، شقة سكنية داخل عمارة على أطراف مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات بين هذه الوحدات وشبان فلسطينيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.