قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية
اقتحمت قوات إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، شقة سكنية داخل عمارة على أطراف مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات بين هذه الوحدات وشبان فلسطينيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية نشرت قناصة على أسطح المباني المحيطة بمخيم جنين، في حين أعلن الإعلام الإسرائيلي أن "عملية الجيش في مخيم جنين حاليًا، هدفها اعتقال فلسطينيين مطلوبين".
وأكد شهود عيان، أن القوات الاسرائيلية اعتقلت الأسير المحرر محمد نغنغية من منزله في مخيم جنين.