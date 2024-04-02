"لن يمر دون عقاب".. ميليشيا حزب الله تتوعد إسرائيل بعد هجوم دمشق

توعدت ميليشيا حزب الله، المدعومة من إيران، بالانتقام لقتلى الهجوم على قنصلية طهران في دمشق يوم أمس الاثنين.

وقالت الميليشيا في بيان إن "هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب والانتقام".

وأعربت ميليشيا حزب الله عن أسفها لمقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي وستة آخرين، ووصفتهم بـ "الشهداء العظماء" الذين كرسوا حياتهم للمقاومة في لبنان والأراضي الفلسطينية.

ووصف بيان عن الميليشيا زاهدي بـ "القائد الكبير الشهيد الغالي" وقالت إنه "كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدّم عمل المقاومة في لبنان وقد شاركنا مدة كبيرة الهموم والمسؤوليات".

واختتم الحزب المدعوم من إيران بيانه بالإشارة إلى أن الاغتيال لن يوقف "موجة المقاومة الشعبية" وأن "العدو سيواجه العقاب والانتقام"، بحسب تعبيره.