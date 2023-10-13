إسرائيل تغرق غزة بمنشورات تطالب الفلسطينيين بإخلاء منازلهم

ألقت إسرائيل عبر طائراتها التي لا تفارق سماء قطاع غزة، آلاف المنشورات، التي تطالب سكان مدن غزة وشمال القطاع بإخلاء منازلهم بشكل فوري حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر لـ "إرم نيوز" إن طيفاً واسعاً من أهالي مدن شمال قطاع غزة يرفضون إخلاء منازلهم والاستجابة للتهديد الإسرائيلي، في حين يقبع آخرون في مدارس وكالة الغوث للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

ولاحقاً، أقر الجيش الإسرائيلي بأن إخلاء شمال غزة الذي أمر به "سيستغرق وقتًا"، من دون أن يؤكد مهلة الـ24 ساعة لتنفيذ ذلك مثلما كانت الأمم المتحدة قد نقلت عنه في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري: "نحاول توفير الوقت ونبذل الكثير من الجهد، وندرك أن الأمر لن يستغرق 24 ساعة" فقط.

ورداً على الطلب منه تأكيد ما إذا كان الجيش أبلغ مسؤولي الأمم المتحدة بأن المهلة المتاحة للسكان هي 24 ساعة، أجاب: "لن أقول (إذا) كان هذا وقتا دقيقا"، بحسب وكالة "فرانس برس".