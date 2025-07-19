مبعوثة بريطانيا إلى سوريا ترحب باتفاق وقف النار في السويداء

رحبت المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنوبي سوريا، ويقضي بوقف إطلاق النار في السويداء.

وعلقت سنو على تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، وبيان الرئاسة السورية، وقالت إن بلادها "تثمن التصريحات البناءة الصادرة عن الرئاسة السورية"، والتي تعهدت من خلالها بحماية جميع السوريين، وأكدت أهمية مبدأ المحاسبة ووقف دائرة العنف.

وأضافت أنه "من الضروري المحافظة على وقف إطلاق النار في السويداء، وتهيئة الظروف المناسبة لحوار شامل يضمن أمن المدنيين ووحدة سوريا"، وشددت على ضرورة إرساء الاستقرار ومنع أي تصعيد جديد قد يعيد التوتر إلى المنطقة.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت في وقت سابق وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، وذلك بعد توتر واشتباكات أدت إلى مئات القتلى والجرحى، بعدما هاجمت مجموعات من عشائر البدو السويداء وحاولت اقتحامها.