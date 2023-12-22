الإمارات: نتابع حالة مواطن وزوجته أصيبا بحادث إطلاق النار في براغ

كشفت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، أنها تتابع حالة مواطن وزوجته أُصيبا في إطلاق نار بالعاصمة التشيكية، براغ، الخميس.

وقالت الوزارة في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم، إنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته، اللذين أصيبا في جمهورية التشيك، إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس الخميس، في العاصمة براغ.