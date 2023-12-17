تقرير عبري: الاعتقاد بقرب القضاء على حماس "منفصل عن الواقع ووهم"

أفاد تقرير عبري بأن التقديرات السائدة بالجيش الإسرائيلي حاليًّا هي أن حرب غزة ستمتد أشهرًا كثيرة، وأن الاعتقاد بأن القضاء على حماس أصبح وشيكًا هو "اعتقاد منفصل عن الواقع ووهم".

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مساحة محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة تقترب من مساحة تل أبيب، ومن ثم يركز الجيش عملياته عبر ألويته النظامية والاحتياطية في أجزاء منها فقط، منها بلدة "بني سهيلة" شرقي المحافظة، وكيف أصبحت العمليات بطيئة وأكثر خطورة في ظل عدم إخلاء السكان.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في فصل جنوب قطاع غزة عن شماله؛ لمنع تسلل أفراد من حماس إليه أو إلى منطقة رفح ومحور صلاح الدين، وسط تقديرات بأن حماس تتحصن حاليًّا تحت الأرض وتدرس طبيعة أداء الجيش، وتقلل عمدًا من ظهور عناصرها حاليًّا بالجنوب.

واستنتجت أن الأمر سيعني زيادة تدريجية في المواجهات في خانيونس، حين بدأ الجيش الإسرائيلي التقدم إلى المناطق الرئيسة التي يسعى للوصول إليها في خانيونس، مثل مخيمات اللاجئين.

ووفق الصحيفة، سيجد الجيش الإسرائيلي نفسه أمام آلاف المقاتلين من حماس في خانيونس ممن نجحوا في الانتقال من الشمال إلى الجنوب في بداية الحرب، هناك حيث قاموا بتعزيز الكتائب المحلية.

وبيَّنت أن هناك دلائل على بقاء منظومة القيادة والسيطرة التابعة لحماس على تواصل مع ما سمَّتها "كتائب خانيونس"، لذا سوف تمتد العمليات الإسرائيلية أسابيع إضافية.