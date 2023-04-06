إسرائيل تحمل حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان

حمّلت إسرائيل، اليوم الخميس، حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، منوهاً إلى دور إيراني محتمل.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تويتر إن حركة حماس أطلقت الليلة الماضية صواريخ "أرض جو"، مشدداً على أنه لن يتم التسامح مع الحركة.

وكتب عبر حسابه في تويتر: "حماس طلقت الليلة الماضية صواريخ أرض-جو أسفرت عن نفعيل انذارات في منطقة غلاف غزة".

وأضاف: "نحملها المسؤولية عن تلك الاحداث ولا نتسامح مع هذه الأعمال بعض النظر عن عدم اطلاق تلك القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".