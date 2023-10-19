الصحة العالمية: نأمل دخول المساعدات الطبية إلى غزة غدا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن 5 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية جاهزة على الحدود بين غزة ومصر، مرحبة بإعلان إسرائيل أنها لن تمنع دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق"، وفيما عبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح معبر رفح، قال أيضا: "نأمل أن يتم ذلك غدا".
وسيكون هذا أول تسليم للمساعدات إلى غزة بعد أن قالت إسرائيل إنها ستفرض "حصارا شاملا" على القطاع الضيق الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، وكانت قطعت إمدادات الكهرباء عنه وأوقفت تدفق الغذاء والوقود إليه بعد هجوم مدمر شنه مقاتلو حركة حماس عليها يوم السابع من الشهر الحالي.
وتشن إسرائيل ضربات جوية عنيفة على القطاع.
وحذرت الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية" في غزة.