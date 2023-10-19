الصحة العالمية: نأمل دخول المساعدات الطبية إلى غزة غدا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن 5 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية جاهزة على الحدود بين غزة ومصر، مرحبة بإعلان إسرائيل أنها لن تمنع دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق"، وفيما عبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح معبر رفح، قال أيضا: "نأمل أن يتم ذلك غدا".