تقارير: قمة العقبة "سياسية شاملة" وستبحث مستقبل السلطة الفلسطينية

اعتبرت تقارير إخبارية إسرائيلية، أن القمة الطارئة التي تعقد في مدينة العقبة جنوبي الأردن، اليوم الأحد، بمشاركة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية وإسرائيل وبمبادرة من الولايات المتحدة ومصر والأردن، هي قمة سياسية شاملة وليست أمنية فحسب.

وأشارت التقارير إلى أن القمة "تأتي بعد حوالي 20 عاماً من قمة العقبة التي عقدت عام 2003، إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى)".

وتأتي هذه القمة الجديدة "لمناقشة الخطة الأمريكية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، قبل حلول شهر رمضان"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد.