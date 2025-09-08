بعد هجوم القدس.. كاتس يتوعد بتوسيع الهجمات في الضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الهجوم الذي نفذه مسلحان فلسطينيا في القدس اليوم الأحد، سيكون له تداعيات خطيرة.

وأضاف كاتس بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سيكون لهذا الاعتداء البشع تداعيات خطيرة وبعيدة المدى".

وتابع: "كما حسمنا الإرهاب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية – سنفعل ذلك قريبا أيضا في مخيمات إرهاب أخرى"، وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة تقديرات: عملية القدس قد تجر توابع أعنف في العمق الإسرائيلي

وقتل 6 إسرائيليين وأصيب 15 آخرون صباح اليوم الاثنين، بعدما فتح مسلحان فلسطينيان النار على حافلة ركاب في القدس، قبل أن تقوم الشرطة بقتلهما.

بعد الهجوم بوقت قصير، وصل وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كلٌ على حدة، إلى موقع الحادث.

وفي حديثه للصحفيين، قال نتنياهو إن إسرائيل "تخوض حربًا شرسة على جبهات متعددة ضد الإرهاب"، وفق تعبيره.