غزة.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 7650

أفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 7650 فضلا عن 19450 جريحا منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع قبل ثلاثة أسابيع.

وأضاف التقرير أن عدد القتلى في الضفة الغربية بلغ 111 كما سقط1950 جريحا. وأفاد أن النساء والأطفال وكبار السن يمثلون 70 بالمئة من إجمالي الوفيات في غزة.