اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين يخلف 4 قتلى فلسطينيين

ارتفعت حصيلة اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين الليلة الماضية إلى 4 قتلى فلسطينيين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن الشاب عطا موسى (29 عامًا) توفي فجر اليوم متأثرًا بإصابته بالرصاص.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الليلة الماضية عن سقوط 3 قتلى عشرينيين آخرين، إضافة إلى إصابة 30 فلسطينيًّا بجروح مختلفة بينهم حالات حرجة.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين، فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الجيش.

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي بطائراتها المسيّرة برجًا للكهرباء وسط المخيم؛ ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.