الجيش الإسرائيلي يقتل 4 عناصر خلال محاولة تسلل من لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل عبر الحدود اللبنانية حاولت تنفيذها خلية مسلحة من داخل لبنان.

وقال أدرعي عبر منصة "إكس"، إنه تم تصفية أربعة مخربين بعد رصد محاولة التسلل "من قبل استطلاعات جيش الدفاع وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة".

ونشر أردعي مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهداف الخلية المسلحة خلال محاولتها التسلل عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.