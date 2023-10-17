الجيش الإسرائيلي يقتل 4 عناصر خلال محاولة تسلل من لبنان
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل عبر الحدود اللبنانية حاولت تنفيذها خلية مسلحة من داخل لبنان.
وقال أدرعي عبر منصة "إكس"، إنه تم تصفية أربعة مخربين بعد رصد محاولة التسلل "من قبل استطلاعات جيش الدفاع وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة".
ونشر أردعي مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهداف الخلية المسلحة خلال محاولتها التسلل عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وكان الجيش أعلن في وقت سابق فجر الثلاثاء قصف أهداف "إرهابية" لحزب الله في لبنان.
ويخشى المجتمع الدولي من أن ينضمّ إلى النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس حزب الله اللبناني الموالي لإيران.
وبدأت إسرائيل بإجلاء الآلاف من سكّان مناطقها الحدودية مع لبنان في أعقاب هذه المناوشات الحدودية.