إسرائيل.. مظاهرات تُطالب بإعادة الرهائن وانتخابات مُبكرة (صور)
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن عددًا متزايدًا من المظاهرات عمت إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل رهائن مع حماس بصرف النظر عن الثمن، والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة.
وبحسب الصحيفة، أغلق عدد من المتظاهرين الطرق في تل أبيب؛ ما دفع الشرطة إلى اعتقال ما لا يقل عن 7 أشخاص بتهمة عرقلة حركة المرور، وتغريم 5 متظاهرين آخرين لمخالفة تعليمات التظاهر.
وتوسعت المظاهرات لتشمل القدس وحيفا وبئر السبع وريحوفوت ورعنانا وأماكن أخرى في جميع إسرائيل بالتزامن مع تعثر جهود التوصل إلى اتفاق.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطالب التي تقدمت بها حماس مؤكداً أنه لن يوقف الحرب وسيواصل حتى تحقيق النصر.
وفي ساحة الرهائن في تل أبيب، سار المتظاهرون، يرفعون شعارات معارضة ويهتفون بصيحات غاضبة ومنددة بقرارات الحكومة، تحديدًا نتنياهو ووزراءه المتشددين، في شارع كابلان.
وحاولت عناصر من الشرطة على ظهور الخيل إخلاء الشارع ودفع المتظاهرين نحو الجوانب، وسط صيحات "العار" من جانب الحشود.
وأشار بعض المتحدثين أثناء حديثهم للمتظاهرين إلى تنامي الحزبية المتزايدة، وتقديم المصالح السياسية الشخصية على المصلحة العامة، وفق رأيهم، التي أصبحت تطغى على سير المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن.
وقال إيلي كوهين، عم الرهينة المقتولة "عنبار هيمان"، أمام الجمهور في مظاهرة تل أبيب: "لقد تم التخلي عن أحبائنا ويجب إعادتهم جميعًا، أولئك الذين هم على قيد الحياة لإعادة تأهيلهم، والأموات من أجل دفنهم بشكل لائق".