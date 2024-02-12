إسرائيل.. مظاهرات تُطالب بإعادة الرهائن وانتخابات مُبكرة (صور)

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن عددًا متزايدًا من المظاهرات عمت إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل رهائن مع حماس بصرف النظر عن الثمن، والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة.

وبحسب الصحيفة، أغلق عدد من المتظاهرين الطرق في تل أبيب؛ ما دفع الشرطة إلى اعتقال ما لا يقل عن 7 أشخاص بتهمة عرقلة حركة المرور، وتغريم 5 متظاهرين آخرين لمخالفة تعليمات التظاهر.

وتوسعت المظاهرات لتشمل القدس وحيفا وبئر السبع وريحوفوت ورعنانا وأماكن أخرى في جميع إسرائيل بالتزامن مع تعثر جهود التوصل إلى اتفاق.