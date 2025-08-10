الإمارات تدعو لإنهاء الصراع في السودان وتدين "تضليل" سلطة بورتسودان

دعت الإمارات إلى إنهاء الصراع في السودان، وجددت "موقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار، وضمان مستقبل كريم له"، وفق ما أكدت عفراء الهاملي، مديرة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية.

وقالت الهاملي في منشور على "إكس" إنه "منذ اندلاع الحرب الأهلية، قامت دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف المتحاربة، حيث تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم عملية يقودها المدنيون، وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف".

وأضافت: "في هذا الصدد، تشير دولة الإمارات إلى تصاعد الادعاءات الزائفة ضمن حملة ممنهجة من قبل ما تسمّى بـ"سلطة بورتسودان" أحد أطراف الحرب الأهلية والتي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، وتشكل هذه المزاعم الباطلة المتزايدة جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين، والتنصل من تبعات أفعالهم، بهدف إطالة أمد الحرب، وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام".

وتؤكد دولة الإمارات "عزمها الراسخ على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار، وحشد الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان، يلبّي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية" وفق ما ذكرت مديرة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية.