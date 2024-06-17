بعد اعترافها بفلسطين.. النرويج تحذّر من انهيار السلطة

حذّر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الإثنين، من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى نقص التمويل، واستمرار العنف، ومسألة عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل.

وقال بارث إيدي لرويترز: "السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق تحذرنا من أنها ربما تنهار هذا الصيف".

وقبل قرابة شهر، أعلنت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، رسميًا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يوم أمس، وهو ما أثار ردَّ فعل غاضبًا من إسرائيل.

ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف: السويد، وقبرص، والمجر، وجمهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا، ورومانيا، وبلغاريا، بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ الخطوة نفسها قريبًا.

وقالت بريطانيا، وأستراليا، إنهما تدرسان الاعتراف أيضًا، لكن فرنسا قالت إن الوقت ليس مناسبًا الآن.