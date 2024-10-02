بطلب عراقي.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن لبنان الخميس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعًا طارئًا، الخميس، بطلب من العراق، لبحث التحرك العربي من أجل التضامن مع لبنان، والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي ضده.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام - في تصريحات اليوم - إن الاجتماع يعقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وأعلن زكي، أمس الثلاثاء، أن العراق قدَّم طلبًا رسميًّا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث موضوع النازحين واللاجئين في لبنان وتقديم المساعدة للبنان.

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، إلى ضغط أوروبي "من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه أكد "ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر باتجاه الضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وغزة، الذي يهدد باتساع الصراع في جميع أنحاء المنطقة".