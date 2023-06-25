المرصد السوري: 11 قتيلا في غارات روسية على إدلب

قُتل 11 شخصًا على الأقل بينهم 7 مدنيين، جرّاء غارات لطائرات روسية على مناطق في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: "استشهد ستة مدنيين... جرّاء الغارات الجوية على جسر الشغور غرب إدلب، إضافة إلى ثلاثة عسكريين (مقاتلين معارضين) بالقصف الجوي الروسي اليوم على منطقة الجسر" في المحافظة ذاتها.

وأوضح عضو مجلس الدفاع المدني في إدلب، أحمد يازجي، أن الغارات أدت إلى سقوط "تسعة شهداء"، دون أن يحدد ما إذا كانت الحصيلة تشمل المقاتلين، فيما أكد المرصد ووكالة "فرانس برس"، أن القصف طال سوقًا للخضار والفاكهة.

إلى ذلك، أشار عبد الرحمن، إلى مقتل مدني ومقاتل في غارة على أطراف مدينة إدلب، موضحًا أن 30 شخصًا أصيبوا بجروح جرّاء الغارات الجوية، الأحد، ومرجحًا ارتفاع عدد الضحايا نظرًا لوجود "حالات خطرة" بين المصابين، وفق قوله.