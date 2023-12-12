كيف يتأثر الملف اليمني بتصعيد الحوثيين في الممرات الملاحية؟

يأتي ذلك، في ظل مساعي الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة مهام بحرية مكونة من قرابة 40 دولة، للوقوف في وجه هجمات الحوثيين على السفن في مياه البحر الأحمر، وهو ما قد يعيد الصراع إلى اليمن على نحو أكبر، ويبدد المحاولات الرامية للوصول إلى اتفاق سلام في البلاد".

قناعة تامة

وقال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي، إن الحكومة كلما مدّت أيديها للسلام، تقابلها الميليشيات الحوثية بمدّ آلتها الحربية ضد اليمنيين وضد الدول المجاورة، والآن ضد العالم، "وهذا ما جعلنا نصل إلى قناعة تامة بأن هذه الميليشيات لا تؤمن إطلاقًا بالسلام، وإذا جنحت إليه فإنما يأتي ذلك تحت وطأة العمليات العسكرية".

وذكر في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، أن تصعيد ميليشيات الحوثيين في البحر الأحمر، جاء متزامنًا مع ترتيبات لاتفاق مبادئ مع الميليشيات، ومن الواضح أنهم أرادوا التصعيد وتعطيل ممرات الملاحة الدولية، خلافًا لكل الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، تنفيذًا لإرادة ومصالح إيران، التي لا تعبأ إطلاقًا بمصلحة اليمنيين.