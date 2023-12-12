كيف يتأثر الملف اليمني بتصعيد الحوثيين في الممرات الملاحية؟
مع اقتراب الجهود الإقليمية والدولية من تحقيق اختراق لافت في ملف الأزمة اليمنية، يوشك على وضعها في أول مسارات خطة السلام الشاملة في البلاد، يبرز تصعيد الحوثيين العسكري في ممرات الملاحة الدولية، كعقبة جديدة تهدد بنسف الجهود المبذولة.
وخاض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، على مدى الأسبوعين الماضيين، جولات تفاوض مع مختلف الأطراف، شملت عواصم عربية، استكمالاً للجهود الإقليمية المبذولة خلال الفترة الماضية، ومناقشة ما تضمنته مسودة الاتفاق من بنود، وسط تسريبات في وسائل إعلام يمنية، عن ترتيبات بروتوكولية لتوقع "اتفاق مبادئ" بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خلال الأيام المقبلة.
يأتي ذلك، في ظل مساعي الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة مهام بحرية مكونة من قرابة 40 دولة، للوقوف في وجه هجمات الحوثيين على السفن في مياه البحر الأحمر، وهو ما قد يعيد الصراع إلى اليمن على نحو أكبر، ويبدد المحاولات الرامية للوصول إلى اتفاق سلام في البلاد".
قناعة تامة
وقال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي، إن الحكومة كلما مدّت أيديها للسلام، تقابلها الميليشيات الحوثية بمدّ آلتها الحربية ضد اليمنيين وضد الدول المجاورة، والآن ضد العالم، "وهذا ما جعلنا نصل إلى قناعة تامة بأن هذه الميليشيات لا تؤمن إطلاقًا بالسلام، وإذا جنحت إليه فإنما يأتي ذلك تحت وطأة العمليات العسكرية".
وذكر في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، أن تصعيد ميليشيات الحوثيين في البحر الأحمر، جاء متزامنًا مع ترتيبات لاتفاق مبادئ مع الميليشيات، ومن الواضح أنهم أرادوا التصعيد وتعطيل ممرات الملاحة الدولية، خلافًا لكل الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، تنفيذًا لإرادة ومصالح إيران، التي لا تعبأ إطلاقًا بمصلحة اليمنيين.
وحول تأثيرات الهجمات الحوثية الأخيرة، رأى الشرمي أنها "لا تنعكس فقط على الميليشيات نفسها، ولا على عملية السلام، ولكن سيكون لها مردود سلبي ومؤلم ضد اليمنيين جميعًا".
وقال إنه من المتوقع أن يردَّ المجتمع الدولي أو القوى العالمية التي لها مصالح متعطّلة في البحر الأحمر، على ميليشيات الحوثيين، "وهذا الرد لن يكون مخصصًا لعناصر وقيادات هذه الميليشيات وحدها، بل سيشمل اليمنيين جميعًا، كما عانى ويعاني منه إخوتنا وأهلنا في غزة".
وأضاف الشرمي: "نحن نؤمن بالقضية الفلسطينية، ونعرف بأن للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال الصهيوني، وندعم هذه المقاومة، لكننا في اليمن بمنأى ومعزل وبعد جغرافي كبير عن منطقة الأحداث هناك، ولا نمتلك ذلك التأثير الكبير، وإن كان للعمليات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر من هدف، فهو فقط لوضع قدم إيرانية في باب المندب، وكرسي جديد لها على طاولة أي مفاوضات مقبلة بخصوص فلسطين أو اليمن أو غيرهما من الدول الأخرى".
ورجح أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا ضد الحوثيين، معربًا عن أمله بأن يكون هذا التصعيد الدولي بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، لاقتلاع هذه الميليشيات من اليمن وتحجيمها، وكفّ يدها عن المصالح الدولية والمحلية والمدن الكبرى في الجمهورية اليمنية، إلى جانب تمكين الشعب اليمني من حكم بلاده بعيدًا عن تأثير النفوذ الإيراني.
رسائل متعددة
يقول المحلل السياسي، صلاح السقلدي، إن الحوثيين يعرفون أهمية باب المندب بالنسبة لحركة التجارة العالمية، ويستغلون ذلك حاليًا، في إرسال أكثر من رسالة ولأكثر من جهة داخلية وخارجية، مفادها أن قوتهم الهجومية في تطور مُطّرد، وأن بوسعهم الوصول إلى أي منطقة، بهدف انتزاع المزيد من المطالب، في غمرة الحوار بينهم وبين الرياض.
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن ما يمارسه الحوثيون، "أسلوب ابتزاز صريح، فالمملكة العربية السعودية كما نعرف، تسعى إلى طيّ صفحة الحرب في اليمن، والذهاب إلى تسوية شاملة، وقد قطعت شوطًا في ذلك، وتجابه بقوة الضغوط الأمريكية الغربية التي تدفعها إلى استئناف الحرب من باب تحالف بحري دولي، تسعى واشنطن إلى تأسيسه، مستغلّة إدراك السعودية بأهمية بقاء البحر الأحمر وباب المندب سالكًا أمام الحركة التجارية"
وقال "السقلدي" إنه على الرغم من انتزاع الحوثيين عدد من المطالب "دون وجه حقّ"، إلا أنهم يخشون السلام الحقيقي، لغياب المشروع السياسي لديهم، ويسعون إلى فتح جبهة صراع جديدة على مستوى أوسع مما كان عليه الأمر قبل الهدنة الأممية في اليمن، وهذه المرة باسم غزة، لافتًا إلى أن مثل هذا المخطط، إن تم تحقيقه، سيكون كارثة على المنطقة وعلى اليمن الذي لا ينقصه المزيد من النكبات.
وتحدث عن خطوات يمكن اتخاذها لتفادي نجاح الحوثيين في مخططهم، وذلك عبر ضغط المجتمع الدولي على إيران لتقوم بدور الحليف المسموع لدي الحوثيين، خاصة أن هناك تقاربًا جيدًا بين إيران ودول المنطقة، والأولى بحاجة لهذا التحسّن لمواجهة تردي أوضاعها الداخلية.
هروب وانتكاسة
من جهته، يعتقد رئيس مركز "أبعاد للدراسات والبحوث"، عبدالسلام محمد، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثيين في البحر الأحمر، هو هروب من عملية السلام، يهدف إلى إحداث حالة من الاختلال في الأمن الإقليمي بأكمله، وهو ما ينعكس على وضع اليمن، وتحصل خلاله استقطابات في الإطار المحلي، وتعود الحرب من جديد.
وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، يضرُّ بأمن المنطقة، ويُظهر الحوثيين وكأنهم قوة عظمى، وذلك سيجعلهم أكثر طمعًا بعودة الحروب داخل اليمن، والسيطرة على مناطق الحكومة الشرعية.
وأشار "محمد" إلى أن دول التحالف العربي، خاصة السعودية والإمارات، أكثر تضررًا من تهديدات الحوثيين في الممرات المائية وممرات الملاحة الدولية، وبالتالي فإن ذلك يجعل عودة العمليات العسكرية لتأديب الحوثيين في البحر أمرًا واردًا، وذلك ما سيؤدي إلى انتكاسة في عملية السلام التي يسعى إليها اليمن.