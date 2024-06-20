السودان.. "الدعم السريع" تسيطر على مدينة "الفولة" في كردفان (فيديو)

وتكتسب المنطقة أهمية كبيرة في السودان والمعارك بين قوات الدعم السريع والجيش، بسبب احتوائها على أكبر حقول النفط في البلاد.

وكانت قوات الدعم السريع اتهمت الجيش أمس الأربعاء، بارتكاب "مجزرة" في القرية (32) بمحلية "أم القرى" التابعة لولاية "الجزيرة" حيث تم حرق القرية بالكامل.

وقالت القوات في بيان لها: "ميليشيا البرهان الإرهابية وكتائب الحركة الإسلامية المتطرفة (العمل الخاص) قامت بتصفية (50) مواطناً على أساس عنصري بغيض".

ويعيش السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا دامية، بين قوات الدعم السريع والجيش، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح واللجوء إلى دول مجاورة، مما تسبب بأزمة إنسانية شديدة، بحسب الأمم المتحدة.