السودان.. "الدعم السريع" تسيطر على مدينة "الفولة" في كردفان (فيديو)

مشاهد من تحرير قوات الدعم السريع لمدينة الفولة ومقر اللواء 91 مشاة بولاية غرب كردفان



Scenes from the liberation of Fula town and the headquarters of the 91 Infantry Brigade by the RSF in Western Kordofan State#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/Iajk22Vfqd