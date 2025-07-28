إصابة شخص في هجوم بمسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان (فيديو وصور)

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، دراجة نارية في منطقة البركة في مدينة بنت جبيل، الواقعة في محافظة النبطية، جنوبي لبنان، على ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وذكرت تقارير لبنانية أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن تسجيل إصابة، في حين تداول نشطاء على منصة "إكس" صورًا تُظهر أدخنة تتصاعد من مكان الاستهداف، إضافة إلى الدراجة النارية المتفحمة.

وقال الجيش الإسرائيلي، أخيرًا، إنه نفذ 226 عملية تصفية لعناصر ميليشيا حزب الله اللبنانية، منذ وقف إطلاق النار.

وتأتي العمليات في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي هجماته على الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.