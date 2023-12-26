التوتر يتصاعد.. غالانت يحذر من تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذا الاتصال الذي أعقبه حديث غالانت عن مخاوف حقيقية من ملابسات تعطيل مساعدات عسكرية تحتاج إليها إسرائيل.

وأضافت أن التوترات بين إسرائيل وأمريكا تفاقمت، وأن الاتصال بين غالانت وبلينكن ترك انطباعات بأن واشنطن بصدد تعطيل مساعدات لإسرائيل، وأضافت أن مكتب وزير الدفاع لم ينشر حقيقة إجراء الاتصال، على خلاف ما هو متبع.

ونوهت بأنه لا يجري اتصال هاتفي في الغالب بين وزير دفاع ووزير خارجية، ومن ثم يترك التسريب انطباعات بوجود أزمة تطلبت تدخل غالانت، إلا أن الاتصال عمَّق مخاوفه.

من جانبها، حصلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على معلومات أخرى، تفيد بأن إسرائيل تمارس ضغوطًا على أمريكا لتزويدها بشكل عاجل بمروحيات قتالية، في ظل العمليات المكثفة التي يشنها الجيش، إلا أن الطلب الإسرائيلي رُفِض في الوقت الراهن.

حاجة إسرائيل الملحة للمروحيات

ولفتت اليوم الثلاثاء، إلى حاجة إسرائيل الملحة للمروحيات القتالية؛ لأن طبيعة العمليات في قطاع غزة تجعلها لا تتوقف عن التحليق على مدار الساعة، لدرجة أن سلاح الجو يستعين بقائدي مروحيات كبار تجاوزوا العمر الطبيعي لقائدي المروحيات العسكرية.

وكشفت أن سلاح الجو استدعى طيارين يبلغ عمرهم بين 54/55 عامًا للتحليق بالمروحيات بشكل استثنائي، رغم تجاوزهم السن المسموح بها، ويزيد على ذلك استدعاء طيارين قدامى تبلغ أعمارهم 55/60 عامًا لمهمات أخرى عملياتية ذات صلة، ولكن على الأرض دون التحليق بالمروحيات.

وتابعت: "أن سماء غزة تشهد تحليقات لا تتوقف، تنفذها المروحيات العسكرية من طراز "أباتشي" لتغطية القوات على الأرض، كما أن المروحيات العسكرية شنت في الأسابيع الأخيرة غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وكذلك ضربت أهدافًا في الضفة الغربية".

وطالبت إسرائيل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتزويدها بمروحيات قتالية لتعزيز أسطول سلاح الجو، إلا أنها رفضت حاليًا الاستجابة للطلب.