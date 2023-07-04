القضاء الفرنسي يوافق على حجز ممتلكات رياض سلامة لصالح لبنان

وافق القضاء الفرنسي على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك، وآنا كوزاكوفا، لصالح الدولة اللبنانية، وفق ما أعلنه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانًا صادرًا عن المكتب الإعلامي لوزير العدل، اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله "موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود، وباسكال بوفية، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية، بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك، وآنا كوزاكوفا، لصالح الدولة اللبنانية".